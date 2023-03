Sabatini: "Massara e Maldini sono amici. Milan-Napoli? Non sarà facile per Spalletti"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma e della Salernitana, che in passato ha lavorato anche per l'Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri:

In Champions si troverà davanti il Milan.

"Mi spiace che il cammino del Napoli in Europa si incroci con le italiane. Massara e Maldini sono amici. Con il Milan ad aprile ci sarà una sequela di partite e non sarà facile".