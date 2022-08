Sabatini: "Milan in pole per lo scudetto, ha creato i presupposti per rivincere"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del campionato di Serie A che inizierà questo week-end. Ecco le sue parole sulla lotta per lo scudetto: "Chi è in pole position per il titolo? Il Milan, perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi".