Sabatini: "Paradosso Modric: a volte appare troppo intelligente per essere compreso al volo dai compagni"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com su Luka Modric e Adrien Rabiot: "Indiscutibile il paradosso Modric: a volte appare troppo intelligente per essere compreso al volo dai compagni. Comunque Rabiot recita lo stesso copione del campione croato e infatti risulta - come al solito - il tuttocampista più efficace e produttivo, assist compreso".

MODRIC MVP

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Cagliari, imponendosi per 1-0 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Modrić. Il centrocampista croato ha dominato il gioco, orchestrando le azioni offensive e difensive con maestria. Il gol decisivo è stato segnato da Leão al 50', su assist di Rabiot, ma è Modrić a vincere il premio di MVP per il popolo milanista. Modrić ha brillato come il vero leader in campo, dimostrando ancora una volta la propria classe e in generale il proprio repertorio con una prestazione impeccabile. Ha effettuato passaggi precisi e organizzato la manovra in modo eccezionale, contribuendo a mantenere il possesso palla e a creare occasioni pericolose. La sua capacità di intercettare i passaggi avversari e di avviare le azioni d'attacco è stata determinante. La sua visione e la sua esperienza hanno fatto la differenza nei momenti cruciali del match. Il suo lavoro è stato fondamentale per mantenere il controllo della gara e garantire il successo ai rossoneri. Le statistiche di Modrić parlano chiaro: 69 passaggi positivi, 3 tackle vincenti e 3 respinte difensive. La sua presenza è stata un punto di riferimento costante per i compagni, ribadendo l'importanza per la squadra. Con il 51% dei voti espressi su AC Milan Official App, Modrić ha superato nella corsa all'MVP Leão, Rabiot e De Winter. Una prestazione maiuscola a risottolineare il valore di Luka e che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo!