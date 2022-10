Sacchi: "A Zagabria il Milan dovrà mantenere i nervi a posto e non reagire alle provocazioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro il Monza a San Siro per 4-1, ma soprattutto in vista della gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale: "Dopo qualche prestazione un po’ così, il Milan sembra essere tornato un collettivo. Brahim Diaz ha dimostrato di essere in grande forma, peccato che si sia infortunato e probabilmente non sarà disponibile per la partita di martedì in Champions League. A Zagabria sarà una battaglia: la Dinamo farà un pressing feroce, attaccherà a testa bassa e allora il Milan dovrà mantenere i nervi a posto, non reagire a qualche provocazione che sicuramente ci sarà e rispondere colpo su colpo".