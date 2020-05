Sacchi d'accordo sulla ripresa della Serie A: "Ma se ci si ferma di nuovo non vince nessuno"

Arrigo Sacchi ha rilasciato una intervista al 'Corriere dello Sport'. L'ex commissario tecnico della Nazionale, nel corso del lungo botta e risposta, s'è detto favorevole alla ripresa della Serie A: "Se la curva dei contagi non risale, io penso che si debba ripartire. Con un impegno: se qualcosa va storto, dobbiamo essere pronti a riconsiderare il calcio la più importante delle cose meno importanti".

In caso di nuovo stop, per Sacchi il titolo non deve essere assegnato: "In quel caso non vince nessuno. Ma io sono un ottimista, spero che l'epidemia ci darà tregua e magari a settembre sarà anche possibile riaprire gli stadi", ha detto.