Sacchi: "La realtà è che questo Milan non dà tranquillità, non trasmette sicurezza, non ha il necessario equilibrio"

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund: "La prima cosa che mi viene da scrivere, e lo scrivo con molto dispiacere, è che il Milan ha dimostrato di non essere ancora una squadra. E se non sei una squadra, se non sei un collettivo, se giochi individualmente, se non hai le corrette distanze tra i reparti e se non fai pressing, in Europa vai in difficoltà.

Adesso la strada verso la qualificazione per i rossoneri è una salita quasi impossibile, una specie di Mortirolo da scalare. Mi auguro che riescano nell’impresa, anche se poi si devono incastrare altri risultati, ma la realtà è che questo Milan non dà tranquillità, non trasmette sicurezza, non ha il necessario equilibrio".