Sacchi: "La squadra di Pioli non è ancora un collettivo"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha dato un suo giudizio sulla prestazione del Milan contro il Verona. Queste le parole del tecnico: "Il problema è che la squadra di Pioli non è ancora un collettivo. Essere un collettivo significa avere undici giocatori attivi con e senza palla, significa fare pressing, significa non fare lanci, significa tenere il pallone rasoterra, significa muoversi sempre. Il Milan dev’essere come una fisarmonica, deve sapere aprirsi e chiudere al momento opportuno"