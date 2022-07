Sacchi: "Maldini e Massara hanno meritato il rinnovo di contratto"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina per parlare dei rinnovi di Maldini e Massara a cui manca solamente l'ufficialità del club. Queste le sue parole: "Maldini e Massara hanno meritato il rinnovo del contratto per quello che hanno fatto nelle ultime stagioni. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma credo proprio che la faccenda sia definita. Perlomeno me lo auguro per il Milan".