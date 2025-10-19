Saelemaekers a DAZN: "Dove mi fa giocare il mister, io darò il 100%. Mi sento a casa"

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Milan e Fiorentina, vinta 2-1 dai rossoneri. Le sue parole.

Che giocatore è Rafa?

"Penso che Rafa è un giocatore incredibile, quando è in questa forma così e ci porta i tre punti. Non possiamo che essere contenti: abbiamo provato ad aiutarlo tutta la settimana per il ritorno dall'infortunio. Adesso sta veramente bene, lo ha fatto vedere sul campo e siamo contenti per lui"

Mi elenchi tutti i ruoli in cui hai giocato al Milan?

"Non te lo so dire neanche io (ride, ndr). Dove mi fa giocare il mister io darò il 100%, mi manca solo il portiere ma speriamo di no perché non so se potrei fare bene..."

Quando giochi da quinto sei strepitoso...

"Mi sento molto più a mio agio largo: ho iniziato lì la stagione, sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo. Cambiare così posto in una partita non è sempre facile"

Come stai vivendo questa seconda vita al Milan? Non era scontato...

"Dal momento che sapevo di tornare al Milan avevo le idee chiare: dare il 100% per aiutare la squadra per rifare qualcosa di bello come quello che ho vissuto per lo Scudetto. Non è stato facile andare via in un'altra squadra ogni anno, però adesso quando torno al Milan mi sento veramente a casa: anche il mister mi ha dato tanta fiducia e stiamo crescendo molto come squadra"