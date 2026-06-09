Saelemaekers: "A volte mi dispiace un po' dell'immagine che ha di me la gente: sul campo sono totalmente diverso da come sono nella vita reale"

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Alexis Saelemaekers si racconta a Cronache di Spogliatoio. L'esterno belga si sofferma sulla percezione che il pubblico ha di lui

Quattro anni fa il Mondiale lo aveva solo sfiorato, inserito tra le riserve, quest'anno Alexis Saelemaekers sarà invece protagonista con il suo Belgio alla rassegna iridata che inizierà giovedì sera tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il giocatore del Milan, reduce dalla sua stagione di ritorno in rossonero tra alti e bassi dopo due anni trascorsi in prestito, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Cronache di Spogliatoio proprio in vista dell'importante appuntamento estivo.

Su come cambia dentro e fuori dal campo, su che persona si sente:

"A volte mi dispiace un po' dell'immagine che ha di me la gente: sul campo sono totalmente diverso da come sono nella vita reale, fuori dal campo. Sono una persona che dà tanto alle persone che vuole bene e sono molto rispettoso. Grazie ai miei genitori sono anche una persona molto umile. È vero che nel calcio è difficile trovare gente così: quando diventi famoso e inizi a guadagnare un po' di soldi, è difficile rimanere se stessi e la persona che sei stato da bambino. È vero che tanta gente che mi conosce bene nota tanto questa mia differenza: alcuni pensano che forse sono arrogante e vorrei solamente dirgli di conoscermi fuori dal campo che cambiano sicuramente idea"