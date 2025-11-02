Saelemaekers a MTV: "Partita speciale per me, ma oggi la cosa più importante sono il Milan e i 3 punti"

Nel pre partita di Milan-Roma Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida contro la sua ex squadra, avendo lui vestito la maglia giallorossa nella passata stagione.

Come avete preparato questa partita?

"Sarà una partita speciale anche per me, però oggi la cosa più importanti è il Milan e prendere i 3 punti. Abbiamo preparato come abbiamo fatto dall'inizio della stagione, con grande mentalità e tanto lavoro. Speriamo che oggi questo lavoro sarà ripagato, perché per noi la vittoria è la cosa più importante".

Sei il giocatore che dribbla di più in campionato

"Forse è uno dei miei punti forti, quindi quando ho posssibilità di 1 vs 1 il mister mi lascia la libertà di esprimermi. Non lo sapevo (di essere il calciatore che dribbla di più in campionato, ndr), e spero anche oggi di farlo al massimo per aiutare la squadra a prendere questi 3 punti".