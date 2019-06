Sala ribadisce: "San Siro è nostro, se avremo le Olimpiadi lo terremo aperto fino al 2026"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato della situazione San Siro: "Lo stadio in sé, se non c'è altro, non si sostiene fisicamente. Lo si può costruire se è l'occasione per fare dell'altro, residenze, parte commerciale. Se i due club si presentassero da noi con un progetto globale, è impossibile che in pochi anni si possa fare. Vorrei fare le cose domattina ma non si può. Per una questione di serietà, abbiamo scritto che la cerimonia si farà a San Siro, è del comune, quindi se avremo le Olimpiadi lo terremo aperto fino al 2026".