Sala scettico: "San Donato pronto nel 2028? Impossibile. Per l'Inter è troppo complicato"

vedi letture

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare - dopo alcune dichiarazioni di ieri su Milan e Inter riportate dall'ANSA - in merito alla questione stadio. Il primo cittadino milanese è stato intervistato da Libero questa mattina e ha commentato la situazione. Il titolo dell'intervista recita: "Ma quali stadi nuovi, convinco Inter e Milan a sistemare San Siro. Così Sala ha parlato in termini di spiccato scetticismo nei confronti del progetto del Milan a San Donato, fornendo anche quella che è la visione dell'Inter.

Le parole di Beppe Sala su San Donato: "Non voglio creare polemiche, ma le mie perplessità su San Donato persistono, non è un progetto facile. Il Sindaco di San Donato dice che lo stadio sarà pronto nel 2028 ma per mia esperienza - 8 anni da sindaco e 5 in Expo - dico che è impossibile. Tra l’altro ricordo un punto fondamentale: le squadre hanno un contratto d'affitto che scade a giugno del 2030, quindi uno può avere tutte le idee che vuole ma deve essere certo di avere uno stadio entro quella data. Per l’Inter il progetto di San Donato è troppo complicato. Cardinale ha già fatto rogito? Bisogna vedere la carte, in ogni caso si tratta di terreni che sarebbero rivendibili"