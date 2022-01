Sala sul nuovo stadio di Milano: "È necessario ma serve un dibattito pubblico"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter: "Condivido la necessità di un nuovo stadio però è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario anche avviare un dibattito pubblico visto che lo stadio è un tema che interessa l'intera città - riporta SportMediaset - Credo sia fondamentale in riferimento al flusso finanziario attraverso cui vanno fatte le opere. Per questo il supporto dei due comitati può essere d'aiuto".