Verso Salisburgo-Milan: i precedenti in Europa sorridono ai rossoneri
Manca sempre meno al secondo appunamento in Europa League del Milan di Ruben Amorim. Giovedì sera a casa del Salisburgo, i rossoneri dovranno trovare punti ed entusiasmo dopo il passo falso contro il Benfica a San Siro:
VERSO SALISBURGO-MILAN: I PRECEDENTI SORRIDONO AI ROSSONERI
Infatti, il bilancio degli ultimi quattro confronti ufficiali offre al Milan un motivo in più per affrontare la gara con fiducia: tre vittorie milaniste ed un solo pareggio. L'ultimo incrocio tra le due squadre si è chiuso con un netto 4-0 a favore del Milan di Stefano Pioli, un risultato che testimonia quanto i rossoneri siano riusciti a imporsi nei precedenti più recenti, in quella occasione in Champions League.
Naturalmente, i precedenti non decidono la partita che si giocherà alla Red Bull Arena, anzi. Giovedì sera per il Milan di Amorim si prospetterà una serata complicata, complice anche la calorosa atmosfera del pubblico di casa. Il Salisburgo può contare sul proprio campo e sulla necessità di difendere il buon avvio europeo, mentre il Milan arriva con l'urgenza di recuperare terreno, anche per quanto concerne il morale della squadra. L'ultimo passo falso a Sassuolo e il grave infortunio di Matteo Gabbia non rendono di certo felice il momento dei rossoneri.
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