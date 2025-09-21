San Siro, Marotta: "Scenario un po' imbarazzante. Sono ottimista, spero il buon senso prevalga"

L'Inter gioca in questi minuti contro il Sassuolo, nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Prima della gara, ai microfoni di DAZN, ha preso la parola Giuseppe Marotta, presidente del club nerazzurro, che ha risposto alle domande su svariati temi. Sul tavolo anche la questione sull'acquisto di San Siro di Milan e Inter che in questi giorni sta vivendo ore molto calde e che potrebbe arrivare a una risoluzione in tempi molto brevi, almeno per quanto riguarda la cessione da parte del Comune di Milano. Le parole di Marotta.

Sensazioni sulla vendita di San Siro?

"Assisto a uno scenario un po' imbarazzante, lo sport a Milano è messo un po' da parte. San Siro non è stato promosso per gli Europei 2032, perché si è creato un dibattito con anche politici di 30 anni fa che non capiscono che Milano sia tra le città più belle al mondo. Nello sport, Inter e Milan sono due eccellenze e hanno bisogno di un proprio stadio. Ne non si trovasse una soluzione, le due squadre sarebbero costrette ad andare altrove. Sono ottimista, spero che il buon senso prevalga".