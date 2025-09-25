San Siro, oggi il Consiglio Comunale sarà visibile anche in streaming: ecco dove

Oggi alle 13:30News
di Federico Calabrese

Novità importante sul fronte San Siro. Oggi ci sarà infatti il Consiglio comunale dalle 16:30, con la discussione sull'impianto. Come annunciato dal Comune di Milano su X, la conferenza sarà visibile in streaming su youtube. 
