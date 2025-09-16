San Siro, Sala annuncia: "Accordo con Inter e Milan per la vendita dello stadio, domani la delibera in giunta"
MilanNews.it
Ai microfoni di RTL 102.5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato queste parole sulla vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "Domani la delibera per la vendita di San Siro e della aree intorno all’impianto dovrebbe approdare in giunta perché di fatto, con i club siamo arrivati a un accordo - riporta corriere.it-.
Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale. Il nuovo impianto deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
