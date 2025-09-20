San Siro, Sala: "Nuovo stadio? Milano ha bisogno di un impianto da almeno 70mila posti"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione legata alla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Intervenuto al festival di Open tenutosi a Parma, ha spiegato a che punto è la situazione. Ecco un estratto delle sue parole in merito a una vicenda che, ormai da troppo tempo è diventata delicata e dal futuro sempre particolare.

La cessione a Inter e Milan

"Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone" - le sue parole - ", e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il settore pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell'investimento".