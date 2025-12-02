Sandro Sabatini: “Col rigore negato alla Lazio ha vinto il calcio”

vedi letture

Ha destato moltissime polemiche l'episodio arbitrale al 94' col VAR che ha richiamato Collu per far rivedere le immagini del possibile fallo di mano di Pavlovic ma che, dopo OFR, ha deciso per la non assegnazione del calcio di rigore in favore biancocelesti per un fallo subito dal difensore del Milan prima del tocco col gomito del pallone. Nel post partita, Sandro Sabatini si è espresso in merito sul suo canale YouTube. Queste le sue parole:

“È normale che si parli solo dell’episodio che ha concluso drammaticamente Milan Lazio, cioè la chiamata del VAR per quella girata di Romagnoli, con il pallone che finisce sulla gomito fuori sagoma di Pavlovic che era girato di spalle e che si avvinghiava con Marušić, con il giocatore della Lazio che lo tratteneva. Ha ragione il Milan a considerare, sottolineare, che la decisione è quella giusta, non c’è rigore. Ha ragione anche la Lazio a protestare perché comunque, a parte rarissime occasioni, quest’anno quando l’arbitro è stato richiamato al var, poi ha sempre certificato la chiamata del var. Stavolta invece non è successo, non è successo perché sull’episodio c’è stata la consapevolezza, peraltro accompagnata anche nella telecronaca di DAZN dall’esperto Luca Marelli, che era una serie di episodi concatenati tra di loro molti difficili da decifrare e da giudicare. Fondamentalmente ha vinto il calcio, perché quello non è un rigore e avrei detto la stessa cosa anche a maglie invertite, se avesse riguardato la Roma, il Napoli, la Juventus, il Bologna, il Como, il Parma, la Fiorentina, il Genoa e tutte le squadre della Serie A. Non tanto perché il giocatore è di spalle, perché anche se di spalle il rigore si dà, quanto perché il giocatore è di spalle, mette il gomito largo involontariamente, e non conta, ma viene trattenuto, quindi subisce anche lui un intervento scorretto. Una scorrettezza non può essere più importante dell’altra, soprattutto perché quella della maglia tirata inizia prima dell’impatto del pallone”