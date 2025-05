Sandro Sabatini pronto a scommettere: "Ecco come Allegri gestirà Leao"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato che potrebbe fare il Milan con Allegri in panchina: "È difficile immaginarlo già adesso. C'è la variabile cessione di Reijnders. Va però detto che Rafa Leao per Allegri è quello tecnicamente più valido; si capiva dalle partite con la Juve quando metteva Gatti a uomo su di lui. Leao dovrà correre, come tutti. E si può correre in avanti, non solo indietro. Sono pronto a scomettere che sarà gestito così. Poi cosa succederà con Maignan e gli altri è prematuto dirlo, ma si può già dire che con Allegri il Milan ritroverà compattezza e orgoglio che erano mancati negli ultimi tempi".

LE ULTIME SULLO STAFF

Secondo quanto riferisce SportMediaset, il Milan ha trovato il suo nuovo alleantore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao: sarà Massimiliano Allegri che firmerà un contratto triennale. "Massimiliano Allegri e il Milan hanno trovato un accordo: il tecnico livornese firmerà un triennale e diverrà il nuovo allenatore rossonero a partire dal 2025/26. Niente Napoli, dunque, nonostante un mezzo accordo con De Laurentiis che l'avrebbe scelto in caso di addio di Antonio Conte.

Per Allegri si tratta di un ritorno, dopo l'esperienza dal 2010 al 2014 quando aveva vinto anche uno scudetto. Nel suo staff ci sarà anche Padoin, già collaboratore ai tempi della seconda avventura alla Juventus" scrive SportMediaset su Instagram.