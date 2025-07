Sarà Leao contro Saka: i due oggi saranno i capitani di Milan e Arsenal

Manca sempre meno al calcio di inizio di Arsenal-Milan, prima amichevole delle tre organizzate dai rossoneri per questa tournée in Asia e Pacifico. La squadra di Massimiliano Allegri che, tra mercato, acciacchi e vacanze deve fare fronte ad alcune assenze, proverà a mettere in pratica sul campo quanto provato nelle prime due settimne e mezzo di lavoro con il nuovo tecnico.

Oggi il peso dell'attacco è tutto su Rafael Leao che, vista l'assenza di Mike Maignan, è anche il capitano di giornata. Suggestiva, in questo senso, la sfida a distanza con un altro talento come Bukayo Saka: il raggio d'azione, in campo, è lo stesso e anche il calciatore inglese indosserà la fascia di capitano per i Gunners.

Le formazioni ufficiali:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Musah; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

Arbitro: Jansen Foo

Assistenti: Andy Tan - Abdul Hannan

IV Uomo: Abirami Naidu