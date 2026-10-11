SAS-MIL (0-0): si fa male Gabbia, esce in barella. Brutta tegola. Al 20' dentro De Winter al suo posto

Problema muscolare per Matteo Gabbia che è costretto ad abbandonare il campo al 20'. Al suo posto dentro Koni De Winter

E' durata meno di venti minuti la partita di Matteo Gabbia che è costretto al cambio al 20' per un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Il difensore italiano, apparso molto dolorante e portato fuori dal terreno di gioco in barella tra gli applausi di tutto il Mapei Stadium, è stato sostituito al 20' da Koni De Winter. Ruben Amorim è andato subito a stringere la mano al suo centrale quando è passato davanti alla panchina del Diavolo.

Questo il tabellino del match:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.