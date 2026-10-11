Sassuolo-Milan, oggi rossoneri in campo con il secondo kit Puma

Sassuolo-Milan, oggi rossoneri in campo con il secondo kit PumaMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Manuel Del Vecchio

Meno di un'ora e mezza circa al fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A 2026/27.

I rossoneri scenderanno in campo con il secondo kit Puma, la classica maglia bianca da trasferta, utilizzata in stagione già per Torino-Milan alla prima giornata di campionato. 