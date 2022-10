Scalvini: "Le big su di me? Certe news me le riportano gli amici. Tra 10 anni..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciatore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha rilasciato una intervista a 'L'Eco di Bergamo'. Nel corso del botta e risposta, il polivalente difensore della Dea s'è così espresso sull'interessamento di due big europee, ovvero Atletico Madrid e Manchester City: "Non sono io a leggere queste notizie, di solito me le riportano gli amici: in realtà io non ci penso, ho in mente solo l'Atalanta e voglio fare bene con questa maglia. Tra dieci anni? Non so ancora ma spero di essere arrivato ad alti livelli, anche con l'Atalanta".