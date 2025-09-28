Scaroni: "Nuovo stadio? Domani giornata importante, sono ottimista perchè..."

Nel pre-partita di Milan-Napoli, Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, ha parlato così della questione San Siro e del nuovo stadio: "Quella di domani è una giornata che attendo da tempo. Mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo, sono ottimista perchè non capisco come si possa dire di no ad un progetto che farà bene a tutti.

Il tema della trasparenza e della legalità? Per quanto ci riguarda, Gerry Cardinale, attraverso RedBird, ha in mano il 99,97% delle azioni del Milan. Il tema della legalità lo capisco, ci sta che ci possa essere un po' di preoccupazione, ma ci sarà una white list delle aziende che possono lavorare al progetto e che non hanno infiltrazioni".

