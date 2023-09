Scaroni: "Porta ancora aperta su San Siro ma stiamo andando a tutta velocità su San Donato"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio.

Sullo stadio: “Abbiamo fatto passo dei passi in avanti, abbiamo presentato la domanda di variante al comune di San Donato. Mi sembra che tutto proceda, anche se in questo terreno degli stadi la prudenza non è mai troppa anche per me che ho vissuto tante vicende. C’è ancora una porta aperta su San Siro, non lo consideriamo un capitolo completamente chiuso ma stiamo andando a tutta velocità su San Donato”.