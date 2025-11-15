Scaroni su San Siro: "Non è più adeguato, è uno stadio fuori dal tempo"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervistato da Moneta, inserto settimanale de Il Giornale, ha parlato così del nuovo stadio di Milano: "Può rappresentare il motore di un nuovo scatto per la crescita della città, come lo furono CityLife e Porta Nuova: due casi-simbolo di rigenerazione e sviluppo urbano contemporaneo che hanno contribuito a ridisegnare Milano e a rafforzarne l’immagine internazionale. Ho iniziato a occuparmi del nuovo stadio nel 2018, appena nominato presidente del Milan. Avendo visto gli stadi di molte grandi città nel mondo, ho capito subito che San Siro non era più adeguato: oggi è uno stadio fuori dal tempo per molte ragioni. A partire dall’esperienza che oggi non è all’altezza di ciò che promette. Le assicuro che vedere le partite nel nuovo impianto, sarà magnifico: avrà 71.500 posti, con gradinate più vicine al campo, pendenze spettacolari, sedute più confortevoli e soprattutto tecnologia Led su vari anelli con grandi maxischermi. Di là delle critiche, sarà pienamente accessibile, con aree per famiglie e massima sicurezza. E ci permetterà di sviluppare l’area premium dedicata alle aziende, che potranno offrire ai propri clienti un’esperienza esclusiva e davvero unica".

Sullo sviluppo dell'area premium: "Posso assicurare che almeno il 10% degli incassi deriverà da queste attività. Secondo la mia esperienza, spesso anche di più. Allo stadio Meazza di San Siro è impossibile farla evolvere oltre il contributo attuale. Attenzione soprattutto agli spettatori premium? No, a tutti gli spettatori. Sul punto ci sono troppe fake news. È bene precisare che i posti premium così concepiti ci permetteranno di mantenere prezzi accessibili per tifosi e famiglie. Vogliamo costruire un’icona moderna, multifunzionale e sostenibile, facendo leva sulla visione e l’expertise di Gerry Cardinale e di RedBird. Lo stadio sarà un luogo da vivere prima, durante e dopo la partita, con spazi per attività, giochi per bambini, bar, ristoranti e servizi di varia natura. Vogliamo uno stadio vivo tutta la settimana, non solo quando si gioca. Non inventiamo nulla di nuovo: porteremo a Milano ciò che già esiste a Londra, Monaco, Madrid. E vogliamo farlo ancora meglio".

