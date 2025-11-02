Scomparsa Galeone, Tare: "Allegri molto provato, per lui uno di famiglia"
Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:
Come sta Allegri dopo la scomparsa di Galeone?
“È provato, anche adesso ne parlavamo. Aveva un rapporto molto particolare con lui, ci teneva tanto, sentiva che era uno di famiglia. Ma la vita è così e si va avanti”.
