Sconcerti: "La decisione della Francia avrà conseguenze negli altri paesi"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla scelta della Francia di fermare il campionato: "La Francia non è mai un caso isolato, è una delle nazioni più importanti e influenti del mondo. Quando si parla di sport professionistici in questo periodo, in Francia, si parla soprattutto del Tour, per loro è fondamentale. La decisione presa è importantissima, che non potrà non avere conseguenze su altri paesi. Mi sembra che si sia tutti in una battaglia di retroguardia, che non si sia capito molto. Il problema non possono essere dieci o dodici giornate di campionato. Che differenza c'è tra queste e le 380 partite del prossimo campionato? Che condizioni troveremo in autunno e in inverno?".