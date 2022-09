Sconcerti sul CorSera: "Il Milan deve aspettare De Ketelaere"

MilanNews.it

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato così di Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è stato molto irriso sui social, ma soprattutto dagli avversari che temono diventi una grande sorpresa. È un ragazzo di 21 anni che in Belgio ha giocato in troppi ruoli, nel Milan ha compiti tattici delicati, è normale abbia difficoltà. Diaz si muove di più, ma chiude poche volte l’azione. De Ketelaere ha la grammatica di Proust, ma è come sbagliasse la carta su cui scrivere. Ha un piccolo disagio continuo, da artista che ha cambiato mondo. Per favore, aspettatelo".