Scontro Garnacho-Amorim: è giallo in casa Manchester Utd

E' ai titoli di coda l'avventura di Alejandro Garnacho al Manchester United. Dopo la stagione disastrosa, i Red Devils saranno chiamati ad una profonda rifondazione della squadra e il classe 2004 argentino dovrebbe essere il primo ad esserne tagliato fuori. Alla base un rapporto mai del tutto decollato con il tecnico portoghese Ruben Amorim - confermato alla guida della squadra nonostante le tante delusioni in campionato e in Europa League - e andato a sfociare in seguito alla sconfitta nella finale di Bilbao contro il Tottenham.

Un po' a sorpresa, infatti, Amorim scelse di escludere Garnacho dall'undici iniziale preferendogli l'inglese Mason Mount. Decisione non presa bene dal giocatore che a fine partita, nella frustrazione della sconfitta, ha polemizzato con il proprio allenatore dicendo in conferenza stampa: Ho giocato tutti gli incontri fino a quello decisivo per il trofeo e dato il mio contributo alla squadra. E giocare una ventina di minuti oggi… non so".

Parole che non sarebbero proprio andate giù al manager lusitano, che in un primo momento lo ha lasciato fuori dai convocati per l'ultima gara di Premier League vinta contro l'Aston Villa. Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da alcune fonti interne e riportato dal Daily Mail, nella giornata di ieri Amorim ci sarebbe andato giù ancor più pesante dicendogli davanti a tutto il resto del gruppo: "Prega di trovare un nuovo club che ti ingaggi". Insomma, parole che non lasciano troppo scamo all'interpretazione: Garnacho è sul mercato e difficilmente lo vedremo con ancora in dosso la maglia del Manchester United.