Se il campionato finisse oggi il Milan sarebbe fuori da tutto. L'ultima volta (sul campo) nel 2016

Se il campionato finisse oggi, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione. L'ultima volta nella stagione 2019/20 ma quella fu un'altra storia, con la UEFA che decise per la squalifica di un anno dalle coppe europee. Per trovare una mancata qualificazione a un torneo europeo per demeriti sportivi dobbiamo risalire al 2015/16, anno iniziato con Sinisa Mihajlovic e finito con Cristian Brocchi. Un periodo nero, in qui il Milan restava per il terzo anno consecutivo fuori dalla cartina geografica e vedeva il suo ranking sprofondare. Cosa che ha condizionato poi le edizioni successive dei tornei ai quali la squadra si è qualificata.