Donadoni: "Se al Milan manca qualcosa nel reparto, Allegri saprà valutarlo senz’altro in tempo per intervenire ancora sul mercato"

vedi letture

Roberto Donadoni, allenatore, si è così espresso su gazzetta.it sul Milan:

Qualche tifoso ritiene serva un altro rinforzo in difesa, nonostante l’arrivo di De Winter: è d’accordo?

"Nessuno è più qualificato di Allegri quando si parla di difesa. Max ha sempre basato i suoi successi partendo dalla solidità delle sue squadre. Se al Milan manchi qualcosa nel reparto, Allegri saprà valutarlo senz’altro in tempo per intervenire - nel caso - ancora sul mercato. Di certo la tenuta difensiva è stata una delle problematiche della scorsa stagione e tutti dovranno fare uno sforzo per sistemare le cose".

L’età media dietro è bassa?

"Non ne farei una questione di carta d’identità, ma di valori. Ho comunque fiducia in Allegri".

Sembra chiaro che il primo obiettivo sia Hojlund del Manchester United.

"Centravanti giovane, che ha già assaggiato la Serie A e questo è un bene. Poi ogni attaccante ha peculiarità importanti, ma molti non tengono conto quanto sul rendimento di una punta sia importante il lavoro collettivo della squadra. Ecco, Hojlund mi sembra proprio il classico giocatore che finalizza la manovra dei compagni, con caratteristiche ben definite. Non è il tipo che si crea occasioni da solo, magari partendo in solitaria e dribblando gli avversari. Se il Milan lo ha scelto è perché sarà convinto possa essere messo in condizione di esprimere le sue qualità. Non dimenticherei però Gimenez, che mi sembra già partito con la testa giusta".