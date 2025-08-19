Giovedì la presentazione alla stampa di Koni De Winter e Zachary Athekame

Giovedì sarà un giorno di presentazioni ufficiali in casa Milan. Giovedì 21 agosto alle ore 11.00, presso la Sala Stampa di Casa Milan, si terranno le conferenze stampa di presentazione di Zachary Athekame e Koni De Winter.

I due giocatori sono stati ufficializzati la scorsa settimana. De Winter è stato annunciato il 13 agosto è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Stessa durata dell'accordo con Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys e annunciato nella mattinata di ferragosto. I due giocatori, entrambi in panchina contro il Bari, sono stati presentati al pubblico poco prima del fischio d'inizio e hanno visto i compagni di squadra vincere 2-0. Contro la Cremonese potrebbe esserci l'occasione per entrambi di fare l'esordio in maglia rossonera.