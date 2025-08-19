Ricci: "L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento"

Samuele Ricci, intervistato da Cronache di spogliatoio, ha commentato così il suo arrivo al Milan:

SULL'ARRIVO AL MILAN: "Al Milan mi sto trovando benissimo. Sono stato coinvolto alla grande fin dal primo momento da tutti e questo mi ha colpito molto. Sia dai compagni che da chi lavora dietro le quinte: si stanno creando delle vere e proprie amicizie".

SUL PRIMO MESE IN ROSSONERO: "L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento. Si sta creando veramente una competizione interna molto sana che ti fa alzare il livello. Lo abbiamo notato anche durante le amichevoli, dove ho segnato e fa piacere, ma soprattutto abbiamo messo minuti nelle gambe e ti dico, domenica contro il Bari è stato emozionante entrare a San Siro da giocatore del Milan e non da avversario".

