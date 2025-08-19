Italia U21, a Cesena e Cremona le sfide con Svezia e Armenia per le prime di Baldini

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), il cammino della Nazionale Under 21 nel Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo di categoria (estate 2027 in Albania e Serbia) proseguirà a ottobre con un doppio appuntamento in casa: venerdì 10 allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena con la Svezia e martedì 14 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona con l'Armenia. La Svezia è una delle nazionali più volte affrontate dagli Azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). La sfida si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 (due 1-1, a Monza e Helsingborg, reti di Rovella e Lucca) e 2021 (ko 3-0 in trasferta e vittoria 4-1 a Pisa, con gol di Maleh, Scamacca e doppietta di Raspadori).

In entrambi i casi, Italia prima nel girone e qualificata alla fase finale, Svezia rispettivamente terza e seconda. Con l'Armenia, invece, solo due i confronti diretti finora, nelle qualificazioni all'Europeo 2021: doppio successo degli Azzurrini, 1-0 (Scamacca) a Yerevan il 14 ottobre 2019 e 6-0 (2 Kean, Pinamonti, Scamacca, Zanellato, Del Prato) a Catania un mese dopo. (ANSA).