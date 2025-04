Se il Milan vincesse la Coppa Italia, sarebbe automaticamente qualificato in Europa League

Il Milan ha vinto per 3-0 contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e ha staccato così il biglietto per la finalissima che si giocherà il 14 maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Un risultato importantissimo per il Diavolo per tantissimi motivi. Per prima cosa i rossoneri rimangono in corsa per alzare un altro trofeo (dopo la Supercoppa in gennaio): in questo modo danno un senso al finale di stagione che altrimenti sarebbe stata povera di contenuti. Allo stesso tempo guadagnano morale con una vittoria netta contro una rivale come l'Inter confermando l'imbattibilità stagionale: tre vittorie e due pareggi il bilancio complessivo. "Quello che abbiamo dimostrato oggi - ha dichiarato Conceicao - non siamo riusciti a dimostrarlo più volte in campionato. Se fossimo stati umili, con questo atteggiamento, non dico che in campionato sarebbe stata una passeggiata, ma avremmo fatto qualcosa di diverso. Sono molto contento per i ragazzi. Inter squadra fortissima, ho molto rispetto per loro, merita la semifinale di Champions".

Ma c'è anche un altro importante motivo per cui vincere la Coppa Italia sarebbe importante. Al momento il Milan è nono in campionato a 8 punti dalla Lazio che si trova al sesto posto, teoricamente l'ultimo che vale il pass Europa League. Vincere il trofeo nazionale il 14 maggio permetterebbe ai rossoneri di qualificarsi per la competizione europea.