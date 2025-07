Secondo Galeone Allegri ha un vantaggio rispetto a Fonseca e Conceiçao

Uno degli sponsor e difensori di Massimiliano Allegri, da sempre, è l'ex tecnico Giovanni Galeone che, per il tecnico livornese suo pupillo, ha sempre speso parole dolci e in difesa del suo operato. Questa mattina Galeone è stato intervistato sulle pagine di Libero e ha affrontato la situazione panchine di diverse realtà: è partito dalla Nazionale con Gattuso, ha continuato con Allegri al Milan ed è arrivato a Gasperini passando da Napoli, Inter e Juventus. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Giovanni Galeone sul ritorno di Allegri al Milan che lo convince poco: "Ha mangiato una minestra riscaldata con il Milan e rischia. Non avrà lo stesso Milan di anni fa quando allenava Ibra, Seedorf o Cassano. Gli voglio bene ma non lo sento da tempo. Però Max ha un vantaggio rispetto agli altri tecnici approdati al Milan che hanno fallito pur avendo, lo scorso anno, una squadra forte. Intuendo bene i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto. Non li obbligherà a essere parte di un contesto".