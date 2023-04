Seedorf promuove Diaz: "Fa la differenza". Nesta: "Deve decidere tra Milan e Real, mi dispiace per lui"

Nel post partita di Milan-Napoli, gli ex rossoneri Clarence Seedorf ed Alessandro Nesta hanno commentato la prestazione di Brahim Diaz, anche questa sera decisivo e premiato dalla UEFA con l'MVP.

Seedorf: “Saltare l’uomo fa la differenza. Uno può fare mille passaggi e non creare un’occasione. Ci vogliono giocatori che si prendono la responsabilità, come hanno fatto Leao e Diaz in occasioni del gol. Quando succede qualcosa di speciale è perché qualcuno ha saltato l’uomo”.

Nesta: “Diaz ha queste giocate nello stretto… Mi dispiace per lui che ha questo problema, deve decidere tra Milan e Real Madrid (ride, ndr)”.