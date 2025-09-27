Semplici pronostica: "Napoli favorito contro il Milan. Spero sia una partita spot per il calcio italiano"

Leonardo Semplici, allenatore, si è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli su Milan-Napoli: “Sono convinto che nel Napoli durante il passare del tempo vedremo più soluzioni, la bravura del mister è sotto gli occhi di tutti, Conte è cambiato nel tempo. Prima utilizzava un solo sistema di gioco ed invece anche l’anno scorso abbiamo visto un allenatore che cambia molto per sfruttre le caratteristiche dei suoi giocatori. Anche nel corso della partita o di partita in partita. Domenica sera Milan-Napoli spero sia un grande match, sulla carta gli azzurri sono favoriti. Il campionato però è appena iniziato, mi auguro che sia uno spot per il calcio italiano. Spero sia una partita aperta".

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.