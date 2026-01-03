Senderos: "Jashari non si discute, è davvero forte. Può coesistere con Modric"

Philippe Senderos, ex difensore svizzero del Milan, ha parlato così a Tuttosport dei suoi connazionali Ardon Jashari e Zachary Athekame: "Jashari è stato sfortunato per via dell’infortunio. Ma Ardon non si discute: è davvero forte e farà una grande carriera. La vicinanza di Modric lo aiuterà a crescere ulteriormente. Se Jashari e Modric possono giocare insieme? Per me possono coesistere tranquillamente. Jashari è mancino e può fare molto bene la mezzala con Modric play: Ardian è giovane e ha corsa, però in futuro diventerà un grande regista.

Athekame? È ancora molto giovane. Serve tempo per imparare tatticamente il calcio italiano, ma ha grande forza ed energia. È perfetto come laterale a tutta fascia nel 3-5-2, dove può dare grande spinta grazie alla sua abilità nelle percussioni. Nonostante abbia soltanto 20 anni è già nel giro della Nazionale: abbiate pazienza e sono convinto che tra un po’ anche lui diventerà protagonista in Serie A".