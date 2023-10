Senza Maignan e Sportiello tocca a Mirante. Pioli: "Portiere esperto ed affidabile, massima fiducia in lui"

Maignan squalificato, Sportiello infortunato: contro la Juventus tocca ad Antonio Mirante. Mister Pioli ha la massima fiducia nel portiere di Castellammare:

Quanta fiducia c'è in Mirante? "La massima fiducia per Antonio. È un portiere esperto, affidabile, dentro in tutto per tutto in quello che stiamo facendo, è stimato dai compagni per qualità tecniche e morali. Non serve dire tanto ad un giocatore così esperto e pronto per fare la sua partita domani".

Con Mirante il modo di giocare cambia? "No, Antonio sa leggere situazioni e spazi. Dovremmo essere bravi noi a dargli le soluzioni giuste e capire che atteggiamento avrà la Juventus. Antonio è pronto per costruire dal basso e leggere la situazione".