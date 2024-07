Serafini: "Chukwueze quest'anno lo hai dal primo giorno. L'anno scorso ha pagato l'arrivo a fine mercato"

In corso il primo allenamento rossonero della stagione 2024/2025 a Milanello, agli ordini di Paulo Fonseca alla prima apparizione in campo come tecnico rossonero. Nello studio di Milan Tv che accompagna la diretta del primo giorno di scuola c'è ospite il giornalista Luca Serafini che ha commentato alcuni dei temi di casa rossonera.

Le parole di Luca Serafini su alcuni protagonisti presenti oggi e sul Milan Futuro: "Chukwueze quest’anno lo hai dal primo giorno e lui ha pagato di arrivare a fine mercato. C’è Saelemaekers che non sembrerebbe rientrare nei piani, perché la sua fascia è presidiata. Questo è un mercato condizionato dall’Europeo. Alcuni di questi ragazzi del Milan Futuro che hanno voglia, coraggio e la prontezza di farsi trovare disponibile, perché non sognare?"