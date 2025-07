Serafini: "La speranza per lo stadio è che il Milan tenga duro e non si faccia ingolosire dal dividere le spese (e poi gli introiti) con l'Inter"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini si è così espresso sulla questione del nuovo stadio di Milano: "De Laurentiis ha scagliato i suoi dardi contro il sistema calcio, lanciando allarmi relativi ai troppi impegni, alle cattive gestioni, ai politici che considerano i presidenti miliardari ignorando le montagne di debiti che hanno accumulato: "Sembra che quelli alla guida del sistema vogliano affossare questo mondo, anziché provare a migliorarlo". Ad aiutarlo. Il presidente del Napoli può essere discusso e più o meno amato, di sicuro è uno che tiene la barca in rotta, capace di far quadrare ambizioni ed estratti conto. Sarebbe bello e opportuno che la sua battaglia non terminasse in un monologo al Giffoni Film Festival, ma che coinvolgesse tutti nella direzione di cambiamenti e riforme.

La triste, contorta telenovela che riguarda il nuovo San Siro, scrive capitoli quasi quotidiani da anni. La giunta milanese capitanata da un sindaco assolutamente inadeguato alla bisogna, spinge in una direzione lontana dagli interessi di Milan e Inter impantanandosi in paludi dalle quali un giorno sarà impossibile uscire. Le società cercano di non andare al muro contro muro, trascinando la questione - ma è più corretto definirla farsa - all'infinito. Resto dell'idea che la mia generazione non vedrà mai il nuovo San Siro, avendo invece molte chance di viverlo a San Donato. La speranza è che in quella direzione, il Milan tenga duro e non si faccia ingolosire dal dividere le spese (e poi gli introiti) con l'Inter: se nuovo stadio dev'essere, e sarà, che sia solo del Milan. Grazie".