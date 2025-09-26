Serafini: "Leao è sempre e solo una soluzione. La migliore"

Nel corso del suo Editoriale su MilanNews.it, il collega Luca Serafini si è espresso così sul ritorno a disposizione di Rafael Leao che completerà un reparto di attaccanti molto variegato: "Leao si riavvicina alla titolarità, Nkunku si avvia a raggiungere la condizione migliore, Gimenez si è sbloccato e non perde occasione per dimostrare la sua testardaggine per conquistare la fiducia propria e altrui. Non mi pare che l’abbondanza sia un problema, Leao è sempre e solo una soluzione. La migliore. Sarà Allegri a decidere chi e come sarà protagonista in prima linea, quel che è certo è che Leao cambia in meglio".

Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MELI-ALASSIO

IV uomo: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: domenica 28 settembre 2025

Ora: 45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it