Serafini: "Leao è sempre e solo una soluzione. La migliore"MilanNews.it
di Francesco Finulli

Nel corso del suo Editoriale su MilanNews.it, il collega Luca Serafini si è espresso così sul ritorno a disposizione di Rafael Leao che completerà un reparto di attaccanti molto variegato: "Leao si riavvicina alla titolarità, Nkunku si avvia a raggiungere la condizione migliore, Gimenez si è sbloccato e non perde occasione per dimostrare la sua testardaggine per conquistare la fiducia propria e altrui. Non mi pare che l’abbondanza sia un problema, Leao è sempre e solo una soluzione. La migliore. Sarà Allegri a decidere chi e come sarà protagonista in prima linea, quel che è certo è che Leao cambia in meglio". 

Ecco la squadra arbitrale per Milan-Napoli, al completo: 

Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MELI-ALASSIO
IV uomo: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
Data: domenica 28 settembre 2025
Ora: 45
Stadio: San Siro, Milano
TV: DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it