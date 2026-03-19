Serafini rivela: "Nel 2024 un gruppo arabo stava per acquistare il Milan. Paolo Maldini era pronto ad annunciarlo in primavera, ma poi è arrivata quell'inchiesta fasulla che ha bloccato tutto"

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Luca Serafini, intervenuto a "Milan Hello" sul canale YouTube di Andrea Longoni, ha rilasciato queste parole:

Sul futuro di Furlani: "Capisco poco gli ultimi passaggi. RedBird ha estinto il debito con Elliott e non capisco perchè è rimasto Furlani che è un uomo di Elliott, dunque della vecchia proprietà. Non so cosa leghi certi uomini legati al passato a RedBird. Potrei capire personaggi come Maldini o Rivera che possono appartenere a qualsiasi proprietà, ma non quando parliamo di figure esecutive. Credo che RedBird lo abbia tenuto probabilmente perchè è bravissimo a far quadrare i conti. Benissimo, sono d'accordo, ma non deve più partecipare alle scelte sportive perchè non è il suo mestiere e si vede".

Su Paolo Maldini e gli arabi: "Nel 2024 c'era stata una due diligence di un gruppo arabo, e Maldini era pronto ad annunciare l'acquisto del Milan a primavera inoltrata. Poi però è arrivata l'inchiesta della Procura fasulla che ha praticamente fermato tutto. Spero e invoco che Maldini possa tornare a riprendere in mano le fila e, al di là degli arabi, possa tornare in primis lui al Milan per garantire quel milansismo che purtroppo si è smarrito negli ultimi anni".