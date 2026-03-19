Crystal Palace, Mateta ricomincia a vedere il campo: era stato fuori quasi due mesi dopo l'affare saltato col Milan

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Tutti i tifosi rossoneri conoscono la situazione di Mateta: il francese, negli ultimi giorni del mercato invernale 2026, è stato vicinissimo al Milan. L'attaccante del Crystal Palace era in procinto per firmare con la squadra di Allegri ma le visite mediche hanno evidenziato un problema serio al ginocchio: l'affare è saltato ed al centravanti è stato paventato anche il rischio operazione chirurgica.

Il classe 1997 invece ha optato per una terapia conservativa ed è rimasto ai box da fine gennaio fino allo scorsa settimana, quando è tornato in campo per gli ultimi 13 minuti della sfida contro l'AEK Arneca in conference League, a cui sono seguiti 30 minuti in Premier League contro il Leeds e 37 minuti questa sera sempre in Conference League. Il francese è ancora lontano dalla forma migliore ma pian piano sta rientrando.