Maurizio Ganz racconta cosa lo colpì della società rossonera quando arrivò al Milan

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Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan e ospite fisso della RSI, canale televisivo svizzero, ha ricordato il momento del suo arrivo in rossonero e di come rimase colpito dall'organizzazione del club. Le sue parole: "Io arrivai al Milan pensando di riorganizzare tutta la mia vita, no? Per le case, per tutto quello che concerne la vita al di fuori del calcio mentre mi sono trovato una società organizzata al 100%: le case le avevano già. Tu sceglievi cosa mettere dentro, il giorno dopo arrivavano e te la allestivano alla grande. Ti davano le macchine".

Continua Ganz: "È un'organizzazione perfetta in cui il Dottor Galliani ti faceva firmare il contratto e ti diceva: 'il tuo compito è far vincere il Milan: a tutto il resto pensiamo noi'. E quando mi disse questa cosa ho detto: 'Vabbè tutto il resto cosa significa'. Parlando poi con tanti altri colleghi: l'organizzazione della Juventus è così, l'organizzazione dell'Inter è così, adesso sono tutte al top dell'organizzazione. Però a quei tempi il Milan è stato un precursore della perfezione come società per farti star bene come giocatore"