Serbia, i pre-convocati per le gare contro Ungheria e Montenegro: c'è Jovic

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha diramato la lista dei calciatori pre-convocati per il duplice impegno di qualificazioni a Euro 2024 che vedrà la nazionale est-europea impegnata il 14 ottobre in Ungheria e il 17 ottobre in casa contro Montenegro. Sono 34 i giocatori ad oggi presenti, dei quali ben undici arrivano dalla Serie A.

Portieri: V. Milinkovic-Savic (Torino); Rajkovic; Petrovic; Radunovic (Cagliari).

Difensori: Milenkovic (Fiorentina); Erakovic; Gudelj; Veljkovic; Pavlovic; Babic; Masovic; Ilic; Terzic; Ristic.

Centrocampisti: Radonjic (Torino); Zivkovic; Racic (Sassuolo); Maksimovic; Ilic (Torino); Grujic; Kostic (Juventus); Mladenovic; S. Mitrovic; Lukic; Lazovic (Hellas); Tadic; Samardzic (Udinese); S. Milinkovic-Savic.

Attaccanti: Djuricic; Gacinovic; Vlahovic (Juventus); Jovic (Milan); A. Mitrovic; Ratkov.